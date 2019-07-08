Сын миллиардера Александр Маругов погиб в аварии на территории Москвы
Сын миллиардера и поэтессы Александр Маругов скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Москвы.
Он ехал на мотоцикле и столкнулся с такси — легковым автомобилем иностранной марки. После этого транспортное средство Маругова загорелось.
РЕН ТВ сообщает, что молодой человек был доставлен в больницу и даже на короткое время пришел в себя, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Ранее 8 июля в СМИ появилась информация о столкновении мотоцикла и легкового автомобиля. По обнародованным данным, аварию спровоцировал водитель такси. Он не пропустил мотоцикл, в результате чего и произошло столкновение.
Добавим, что отец погибшего — Владимир Маругов, владеющий крупным колбасным бизнесом, а мать — поэтесса Татьяна Маругова.
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