Бывшая солистка «Блестящих» поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске
Бывшая участница группы «Блестящие» певица Ирина Лукьянова поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске. Девушки выступали вместе с 1997 по 2003 год, затем Фриске покинула коллектив.
Как отметила Ирина Лукьянова, поначалу между ней и Фриске возникали конфликты и недопонимания. Но со временем они поняли, что подобные ссоры бессмысленны, и научились идти на уступки.
По словам Лукьяновой, у Жанны Фриске был отличный вкус, она покупала участницам группы костюмы в США и Италии.
Ирина Лукьянова также отметила, все участницы группы были уверены, что у Жанны успешно сложится сольная карьера.
— Конечно, сольная карьера — это непросто, но потом все встало на свои места. И я думаю, опыт «Блестящих» ей очень помог, — отметила она в комментарии Nation News.
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