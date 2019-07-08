Появилось видео аварии, в которой погиб Александр Маругов
• 11:27 • 8 июля 2019
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Врачи предприняли попытку спасти жизнь Маругова, но им не удалось этого сделать
Фото: https://pixabay.com/ru/
Видеозапись момента аварии, в которой погиб сын миллиардера и поэтессы Александр Маругов, появилась в Сети.
На записи видно, что предварительная информация относительно виновника ДТП верна. Водитель такси действительно сбил мотоциклиста, не пропустив его. От удара транспортное средство Маругова загорелось и взорвалось.
Запись обнародовал телеканал РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что молодой человек был доставлен в больницу и даже на короткое время пришел в себя, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Напомним, что информация о столкновении появилась в СМИ в первой половине дня 8 июля.
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