Прошло 310 лет со дня Полтавской битвы
Событие это было одним из узловых пунктов изнурительной Северной войны (1700–1721), которая началась для России оглушительным поражением у крепости Нарва. Тогда российской армией командовали преимущественно иностранные офицеры, служащие за деньги.
Поэтому результат был предсказуем — русские войска отступили, причем порядок сохранили только Преображенский и Семеновский полки, выросшие из потешной армии еще юного Петра и ставшие лейб-гвардейскими.
Только собравшись с силами, построив новую армию, ведомую в бой русскими начальниками и доказавшую свою боеспособность в баталиях при Лесной и Калише, Петр вступил в генеральное сражение с Карлом.
— Российский император учитывал, что русская армия после Головчина, Доброго, Лесной получила боевой опыт, что противник изрядно потрепан в ходе маневрирования и постоянных стычек на Украине, а прежнюю тактику борьбы на переправах теперь будет нельзя применять, — рассказал главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Евгений Анисимов.