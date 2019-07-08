Помещения объекта культурного наследия впервые проданы на электронных торгах

Состоялся первый электронный конкурс по продаже двух помещений в объекте культурного наследия регионального значения - доходном доме на Солянке.
Помещения на первом этаже исторического памятника "Доходный дом с лавками, 1-я половина XVIII века, 1764 -1774 годы, 1-я половина XIX века 1887 год" реализовали на городских торгах за 35,5 миллиона рублей. Начальная цена составляла 4,1 миллиона рублей.
- Помещения в доходном доме на солянке стали первым объектом, проданным на открытых электронных торгах, когда инвесторы подавали заявки открыто в день проведения торгов,- отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
На помещения претендовали 24 участника. Через пять дней после конкурса победитель должен заключить с городом договор купли-продажи. После того, как собственник выполнит работы по сохранению объекта культурного наследия, он сам определить способы его использования.
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