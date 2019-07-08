Астролог рассказала о главном законе жизни в период ретроградного Меркурия

Астролог Василиса Володина рассказала о наступлении очередной петли ретроградного Меркурия, которое произошло 7 июля, в воскресенье.

Прежде всего она отметила, что в 2019 году Меркурий всего совершит три петли. Первая уже была в марте, еще одна пришла сейчас в июле (с 8 июля по 31 июля) и третья грядет в ноябре (с 1 по 20 число).

Далее провидица поясняет, что длительность ретроградности во всех случая почти всегда одинакова и не превышает трех недель.

— Получается красивая закономерность. Три месяца Меркурий движется прямо, и около трех недель пятится назад. Прямое движение Меркурия — наработка нового опыта, движение мысли вперед, — объясняет Володина.

В ретро-фазу при этом происходит возвращение к истокам, повторение пройденного материала, а также возникает необходимость исправить ошибки. Астролог называет это «пробуксовской», на которую приходится в четыре раза меньше времени, чем на обычное положение дел.

В результате формулируется ключевой в этой теме закон жизни.

— На исправление ошибок вы получает в четыре раза меньше времени, чем на то, чтобы их совершить, — заключила ясновидящая в Instagram.

Она добавила, что на время ретро-Меркурия у вас были планы, то нужно готовиться к тому, что они либо нарушатся, либо будут осуществляться медленнее задуманного.

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