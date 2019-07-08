Симоньян объяснила, почему обругавший Путина грузин перестал быть человеком
Главный редактор Russia Today медиаменеджер Маргарита Симоньян прокомментировала скандальную выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который позволил себе мат в адрес российского президента Владимира Путина.
— Дело не в том, что это существо «покрыло» Путина матом. Вообще не в этом. Если бы «телеведущий» ограничился этим матом, такой реакции бы не было. В самой Грузии, в первую очередь. Дело в том, что было сказано о могилах родителей, о матери. Традиционно для кавказца это нестерпимое оскорбление, настоящее преступление, покрывающее позором не того, кого попытались оскорбить, а того, кто унизился, произнеся подобное, — сообщила Симоньян в своем Telegram-канале.
По ее словам, мужчина после таких слов перестает быть мужчиной и человеком. Кроме того, в ее родной адлерской деревне, по мнению медиаменеджера, телеведущего не пустили бы на порог ни одного дома. Мужчины бы не имели с ним дела. И ни одна женщина не пошла бы за него замуж.
Симоньян считает, что грузины, хоть и прогрессивный народ, оторваться от своих кавказских корней еще не успели.
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