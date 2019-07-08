СМИ: Жителя Москвы могут лишить водительских прав после использования каршеринга

Житель Москвы Артем Баусов должен явиться в суд 9 июля по делу о возможном лишении водительских прав. Сотрудник ГИБДД остановил его, когда мужчина ехал на автомобиле каршеринга с потертыми номерами.

Баусов утверждает, что после аренды транспортного средства он внимательно осмотрел машину и тогда поехал. Сотрудник дорожной полиции остановил его через какое-то время и «оформил за подложные номера».

Как передает «Москва 24», в этом деле вопрос заключается в следующем: правильно ли считать того, кто пользуется услугами каршеринга, виновником при проблемах с номерами?

Сам водитель говорит, что не знает, как подобное нарушение должно расцениваться в такой ситуации. Он признается, что никакого умысла в его действиях не было.

Баусов после инцидента написал в службу технической поддержки каршеринга. Однако даже после этого, как выяснилось, автомобиль с плохо читаемыми номерами все еще доступен для аренды.

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