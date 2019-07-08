СК начал проверку по инциденту с ребенком, получившим многочисленные ожоги
• 13:29 • 8 июля 2019
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СК незамедлительно организовал доследственную проверку
Фото: ГСУ СК России по Москве
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Москве начали доследственную проверку по инциденту с ребенком, который произошел в столичном районе Перово.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 июля трое мальчиков играли во дворе дома. Там они нашли бутылку с жидкостью для розжига. Дети решили проверить, насколько быстро она может воспламеняться.
Один из детей был неаккуратен и случайно поджег себе одежду. В результате этого мальчик получил множественные ожоги.
СК незамедлительно организовал доследственную проверку.
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