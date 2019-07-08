Дело о госизмене заведено против канала, планировавшего телемост с Россией

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «Покушение на совершение госизмены» в отношении украинского телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с Россией. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Стоит отметить, что ранее NewsOne объявил об отмене телемарафона с каналом «Россия 1» из-за угроз, поступающих журналистам и их близким.

Луценко уточнил, что российский канал «Россия 1» находится под санкциями Украины. Это объясняет инициирование уголовного преследования по вышеуказанной статье.

— ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины, — заявил генпрокурор в Facebook.

При этом всех причастных (от владельца телеканала NewsOne до ведущего, который обнародовал анонс) вызвали на допрос. В настоящий момент подготавливается представление в суд об аресте активов. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что 7 июля российский ведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» сообщил о планах каналов «Россия 1» и NewsOne провести телемост под названием «Надо поговорить». В мероприятии должны были принимать участие граждане обеих стран. Предполагалось, что передача выйдет 12 июля в 18:00 по московскому времени.

Читайте также: Зеленский предложил Путину провести переговоры о Донбассе и Крыме