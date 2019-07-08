Не первый раз: три громких скандала с Георгием Габунией

Ведущий программы «P.S» Георгий Габуния в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» обрушился с нецензурной бранью на президента России Владимира Путина. Поступок телеведущего не поняли не только в России, но и в самой Грузии. После выхода программы у здания редакции телеканала собралась акция протеста. Митингующие потребовали уволить журналиста. На несколько часов эфир был прерван. Вещание канала возобновилось только утром 8 июля.

Отметим, что Габуния не в первый раз становится виновником крупных скандалов в Грузии. Его эфиры регулярно приводят к массовым беспорядкам в стране. Сам Габуния вышел из семьи телевизионщиков. Его мать — знаменитая грузинская телеведущая Джульетта Вашакмадзе. Отец Георгия работал режиссером по выпуску новостной телепрограммы. Правда, сам Георгий поначалу к телевидению не тяготел, решив учиться на архитектора. Однако в этом деле он не преуспел и решил штурмовать эфиры местных каналов.

Выходка против мэра

В 2017 году в одном из сюжетов телеведущий жестко высказался в адрес мэра Тбилиси Давида Нармании. Во время репортажа об общественных туалетах Габуния назвал его «селянином» и заявил, что у него нет достаточных интеллектуальных способностей.

После сюжета Давид Нармания обвинил скандального телеведущего в дискриминации. По его словам, высказывания Габунии нарушили сразу несколько принципов журналисткой хартии. В частности, Нармания заявил об использовании в сюжете недостоверной информации, утаивании важных фактов и их преднамеренном искажении.

Удивительно, но сам ведущий признался, что сделал это намеренно. По его словам, он понимает, что его высказывания для многих могут показаться неприемлемыми.

Оскорбление верующих

Затрагивал телеведущий и тему религии. В 2018 году в эфир вышел сюжет о пересадке деревьев из Аджарии и Грузии в дендрологический парк миллиардера Бидзины Иванишвили. Габуния в подводке заявил, что Иисусу Христу нужно было приходить на проповеди в современную Аджарию, где его бы не распяли, «так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста».

Казавшаяся самому Габунии веселой, шутка переросла в беспорядки, в результате чего правоохранительные органы задержали одного из лидеров движения «Грузинский марш» Ладо Садгобелашвили. Протестующие у телеканала «Рустави 2» преградили дорогу автомобилю, в котором сидел сам Георгий Габуния и юрист канала Тамта Мурадашвили. Досталось и другим сотрудникам канала. Во время нападения активистов на спортивного журналиста «Рустави 2» Давида Эрадзе ему сломали нос.

Странные видеоуроки

Есть в карьере журналиста и довольно странные поступки. Во время видеоурока для просвещения подростков Габуния показал в эфире женский половой орган для того, чтобы объяснить его структуру и назначение. Авторство роликов ведущий приписал некой Хатии Ахалаи, которую называют одной из основательниц Ассоциации труда и просвещения.

В самой Грузии ролики провокационного содержания в очередной раз вызвали бурю возмущения. Хатия Ахалая начала получать угрозы в свой адрес. Саму девушку взяли под защиту.

СПРАВКА

Деятельность телеканала неоднократно связывали с его владельцами. По некоторым данным, 30 процентов акций «Рустави 2» принадлежат Давиду Бежуашвили, который является братом экс-министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили. Остальные 70 процентов — за другом семьи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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