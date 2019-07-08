Владимир Жириновский предложил увольнять несовременных учителей
• 14:52 • 8 июля 2019
Поделиться:
0
doc764qow4jwl31tlpu46n
Владимир Жириновский выступил против того, чтобы школьников лишали возможности пользоваться мобильными телефонами на уроках
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил увольнять школьных учителей за несовременный язык и неумение общаться с детьми, сообщает ФАН.
Владимир Жириновский выступил против того, чтобы школьников лишали мобильных телефонов и планшетов. По его мнению, преобразования нужны в другом.
— Не запрещайте мобильные телефоны, смартфоны, а выгоняйте учителей, которые не могут преподавать на современном языке, войти в душу к молодым людям. А мы по технике бьем, — заявил он.
По его словам, даже если у школьников забрать мобильные телефоны, они не будут слушать учителей, которые не умеют интересно рассказывать и предпочитают старомодные методы преподавания.
Читайте также: Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Теги:
15:368 июля 2019
15:318 июля 2019
14:478 июля 2019
14:468 июля 2019
14:388 июля 2019
14:218 июля 2019
14:068 июля 2019
13:508 июля 2019
13:508 июля 2019
12:358 июля 2019
12:078 июля 2019
12:048 июля 2019
11:598 июля 2019
11:278 июля 2019
11:058 июля 2019
10:538 июля 2019
10:418 июля 2019
10:418 июля 2019
10:388 июля 2019
10:118 июля 2019
09:058 июля 2019
09:048 июля 2019
08:328 июля 2019
08:318 июля 2019
08:218 июля 2019
08:008 июля 2019
07:438 июля 2019
07:198 июля 2019
06:508 июля 2019
06:308 июля 2019
05:508 июля 2019
05:178 июля 2019
04:218 июля 2019
03:518 июля 2019
03:368 июля 2019
03:168 июля 2019
02:348 июля 2019
01:548 июля 2019
01:148 июля 2019
00:558 июля 2019
00:378 июля 2019
00:208 июля 2019
00:148 июля 2019
23:547 июля 2019
23:197 июля 2019
22:437 июля 2019
22:417 июля 2019
21:587 июля 2019
20:427 июля 2019
20:197 июля 2019
19:237 июля 2019
19:157 июля 2019
18:417 июля 2019