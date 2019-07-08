Более 100 наездов на велосипедистов произошло в Москве с начала 2019 года
Представители Центра организации дорожного движения совместно с ГИБДД по столице сообщают, что с начала 2019 года на территории Москвы произошло 111 наездов транспортных средств на велосипедистов. В результате два человека погибли, остальные 109 получили повреждения.
Специалисты напоминают, что поездки на велосипеде по городу полезны для здоровья и для экологии, однако при несоблюдении правил ПДД они могут быть опасны.
— Важно напомнить участникам дорожного движения, как водителям, так и велосипедистам, о важности соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима. Внимательность и ответственное поведение на дороге позволят сохранить жизни, — заявили представители ЦОДД.
Сотрудники пресс-службы ГИБДД отмечают, что сохранять бдительность велосипедистам необходимо не только на дорогах, но и на территории дворовых участков и при пересечении пешеходных зон.
Отмечается, что особое внимание стоит уделять недопущению выезда из-за припаркованного транспорта.
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