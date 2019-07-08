Особняк в Хохловском переулке отреставрируют до конца года
Расположенный в Хохловском переулке особняк Московской Межевой канцелярии планируют отреставрировать до конца 2019 года. Соответствующей информацией поделился первый заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия, главный инспектор в области государственной охраны объектов культурного наследия столицы Сергей Мирзоян.
По его словам, завершение работ ожидается уже в ближайшее время. Особняк расположен по адресу: Хохловский переулок, дом 10.
— Буквально недавно я был на инспекции этого объекта, работы уже практически завершены, идет стадия благоустройства, — рассказал Сергей Мирзоян.
Он напомнил, что данное здание является объектом культурного наследия, а его реставрация осуществляется по программе «Рубль за квадратный метр». В нее на сегодняшний день включены 25 объектов, из которых 16 уже реализованы и приняты департаментом как завершенные, передает Агентство городских новостей «Москва».
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