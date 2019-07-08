«Ищет повод отказаться от встречи с Путиным»: эксперт прокомментировал видеообращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в видеообращении к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры о Крыме и Донбассе. К переговорам Зеленский хочет привлечь президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с «Вечерней Москвой» прокомментировал инициативу президента Украины.

— Прежде всего, хочется спросить Зеленского, почему ему недостаточно тех форматов переговоров, которые уже существуют? — сказал «ВМ» Богдан Безпалько. — Кроме того, непонятно, согласятся ли на включение в переговорный процесс США и Великобритания на официальном уровне. Потому что в этом случае им придется давать какие-то гарантии и нести определенную ответственность за результат.

Богдан Безпалько сомневается, что Дональд Трамп и Тереза Мэй согласятся стать официальными участниками переговоров по Крыму и Донбассу.

— У меня складывается впечатление, что Зеленский просто ищет повод отказаться от встречи с Путиным. По крайней мере, до парламентских выборов на Украине, а скорее всего, и вообще. По той простой причине, что он не может вести двусторонние переговоры самостоятельно, один, как политик, который встречается с другим политиком. Это слабость не только Зеленского, но и всей украинской политической системы, которая управляется извне. Поэтому он и просит своих «владык» прийти на помощь и вместе с ним вести переговоры с Путиным, — заявил Богдан Безпалько.

Заявление Зеленского вряд ли могло быть согласовано с США и Великобританией, считает собеседник «ВМ». Богдан Безпалько отметил, что на сегодняшний день вести переговоры о признании Крыма практически невозможно. Для признания Крыма российским в мировой политике должны произойти глобальные изменения.

— На мой взгляд, участвующие в переговорах страны признавать Крым российским не будут. Ведь эта история — очень удобный способ сдерживать Россию, постоянно создавать вокруг нее очаги нестабильности, заставлять ее нести убытки. Все это в расчете на то, что Россия пойдет на переговоры по другим вопросам: Сирия, Иран, союзничество с Китаем. Украина здесь как торпеда, которую постоянно лупят, как таран, в российские двери. А Крым для этого идеальный повод, — резюмировал эксперт.

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