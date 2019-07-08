Летний призыв: 32 лучших выпускника столицы отправились в научные роты

Стоящие на плацу ребята в свежей форме в полной мере понимали всю ответственность, которая легла на их плечи. Ведь в научную роту невозможно попасть просто так — туда отбирают тех, кто продемонстрировали выдающиеся достижения в учебе. Именно поэтому почти у всех, кто отправлялся в этот погожий летний день на свою годовую службу, были красные дипломы ведущих учебных заведений — МГУ, МГТУ, МИСиС, МФТИ и других.

— Сам я офицер в запасе, и сейчас, отправляя сына в армию, вспоминаю день, когда сам отправлялся служить Родине. Я очень рад, что у моего Влада получилось пройти отбор, ведь он очень сильно наукой интересуется. Надеюсь, что он сможет чем-то своей стране помочь. А если останется служить по контракту, то, естественно, буду очень рад и горд. Но это уже ему выбирать, — с улыбкой на лице сказал отец одного из призывников Владимир Присов.

Сам Владислав надеется, что в войсках сможет продолжить научную работу, которую вел в университете. Тем более что отправляется он после окончания Российского химико-технологического университета в войска радиационной, химической и биологической защиты.

Вполне естественно, что на этих ребят возлагаются большие надежды — каждый из них способен совершить серьезное открытие и серьезно продвинуть вперед военную науку.

— Москва всегда комплектовала отечественные вооруженные силы самыми лучшими, подготовленными физически и морально призывниками. А эти ребята дополнительно прошли через строгий отбор, который определил в них большой научный потенциал, — сообщил военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов.

Напутствие молодым воинам дали и те, кто уже прошел через горнило службы и знает, что по-настоящему важно в солдатской жизни. Ведь недостаточно просто перенимать науку у своих командиров-преподавателей, нужно помнить о тех, кто ждет дома.

— Пишите как можно чаще письма своим матерям, отцам и, конечно же, любимым девушкам. Я вижу, что проводить своих молодых людей пришло немало дам. Это правильно, солдат должен постоянно помнить и знать, что после службы его тепло встретят дома, — произнес слова напутствия член Московского комитета ветеранов войны, генерал-лейтенант Аким Асеев. — Позвольте мне от лица всех ветеранов МКВ пожелать вам хорошей службы, найти верных друзей и усердно учиться у старших. А главное — будьте дисциплинированы. Вы наша надежда и опора. В добрый путь, хорошей службы на благо нашей великой России.