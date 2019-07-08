Алексей Шапошников вручил молодоженам свидетельства о регистрации брака
— Чествование молодых москвичей, принявших важное решение стать мужем и женой, становится новой доброй традицией столичного парламента. Это очень символично, ведь именно здесь ранее планировалось построить главный дворец бракосочетания Москвы, — сказал в ходе церемонии Алексей Шапошников.
Он поздравил молодоженов и пожелал им яркой, счастливой семейной жизни.
— Пусть в вашем доме царят любовь и взаимопонимание, мир и уважение друг к другу, не смолкает детский заливистый смех, — пожелал Алексей Шапошников.
Традиция проводить церемонии бракосочетания с участием руководителей столицы появилась в 2006 году. Первые регистрации проводились раз в году — на Красную горку в Грибоедовском ЗАГСе и Белом зале мэрии Москвы.
А первая церемония бракосочетания в здании Мосгордумы состоялась в 2017 году и была приурочена к 100-летию органов ЗАГС России.
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