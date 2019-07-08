Более тысячи столичных пар вступили в брак перед Днем семьи, любви и верности
Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова сообщила журналистам, что 5 и 6 июля, перед празднованием Дня семьи, любви и верности, в брак вступили 1,3 тысячи столичных пар.
По ее словам, торжественные церемонии проходили не только в традиционных залах ЗАГС и дворцах бракосочетания, но и на новых площадках. Напомним, что они открылись 4 мая, то есть перед Красной горкой, еще одним популярным у молодых людей праздником.
— Понедельник в столичных отделах ЗАГС — выходной, однако в этом году с 8 июля дворец бракосочетания № 3 переходит на семидневную рабочую неделю, что позволит 16 парам связать себя узами брака в этот праздничный день, — сказала Ефремова журналистам агентства городских новостей «Москва».
Она подчеркнула, что, согласно поверьям, заключение брака в День семьи, любви и верности помогает создать прочный семейный союз.
Напомним, что этот праздник отмечается жителями России уже 11 лет.
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