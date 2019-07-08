Геннадий Онищенко выступил против идеи вернуть в продажу алкогольные энергетики
• 16:34 • 8 июля 2019
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Геннадий Онищенко отметил, что РФ имеет право запрещать продажу алкогольных энергетиков на своей территории
Фото: Официальная страница Геннадия Онищенко
Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что в России не должна быть возвращена продажа алкогольных энергетиков.
8 июля в СМИ появилась информация, что коллегия Евразийской экономической комиссии может потребовать от России разрешения на продажу алкогольных энергетиков, передают «Известия».
Данный вопрос обсудят на ближайшем заседании комиссии.
Геннадий Онищенко отметил, что запрет на выпуск и торговлю алкогольными тонизирующими напитками — это абсолютно верное решение.
— Если страна видит угрозу для здоровья своего населения, она может в одностороннем порядке запретить что угодно на своей территории, — подчеркнул он в комментарии ФАН.
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