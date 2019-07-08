Видео нарушения ПДД кортежем Жириновского прокомментировали в ЛДПР
• 17:12 • 8 июля 2019
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Жириновский имеет право на спецсигнал
Фото: Официальный сайт президента России
Кортеж главы партии ЛДПР Владимира Жириновского уличили в нарушении правил дорожного движения. В Сети опубликовано видео, на котором автомобиль проехал по разделительной полосе в центре Москвы.
Представитель пресс-службы Жириновского Александр Дюпин заявил, что кортеж имеет право на спецсигнал и может отступать от некоторых правил дорожного движения.
—Жириновский имеет право на спецсигнал, — цитирует Дюпина Ura.ru, со ссылкой на действующий перечень ПДД. Согласно ему, автомобили с включенной «мигалкой» могут не соблюдать некоторые правила. В частности, игнорировать сигнал светофора или разметку.
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