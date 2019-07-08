Депутаты рассказали, как определить мошенников, предлагающих медицинские услуги

Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что в последнее время москвичи стали жаловаться на частые звонки из коммерческих медицинских центров, где предлагаются те же услуги, которые можно получить абсолютно бесплатно в рамках проекта «Здоровая Москва».

Кандидат медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, считает, что к таким звонкам стоит относиться с опаской, так как людям могут навязывать кредиты для «якобы необходимого срочного лечения».

— В самой рекламе как явлении ничего противозаконного нет. Вопросы вызывает доступ к персональным данным — то есть как номер телефона попал к коммерческой организации, поскольку у нас существует законодательство, которое охраняет персональные данные. Главное, чтобы предлагаемые услуги не были мошенничеством, когда людям навязывают получение кредитов прямо в этих организациях для якобы необходимого срочного лечения или диагностики несуществующей болезни. Это уже 159 статья УК РФ. Часто жертвами такой деятельности становятся пенсионеры, — сказал Куринный.



По его словам, тут не требуется дополнительное законодательное регулирование. Главное, чтобы правоохранительные органы делали свою работу последовательно и реагировали на жалобы граждан.



О том, как поступить, когда под видом приглашения принять участие в проекте «Здоровая Москвы» зазывают в частные клиники, рассказала председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья в Мосгордуме Людмила Стебенкова.



— «Здоровая Москва» — это проект правительства Москвы. Пригласить жителя столицы могут только в парки, в специализированные павильоны, где все услуги предоставляются бесплатно. Если вас зазывают куда-то в другое место под видом проекта «Здоровая «Москва», то это мошенничество. В этом случае следует обращаться в ГУВД Москвы и в Росздравнадзор, — сказала Стебенкова.

СПРАВКА

В парках столицы открыто 46 павильонов проекта «Здоровая Москва», которые будут функционировать все лето. Работают они с раннего утра и до позднего вечера. Среди услуг — анализ крови, ЭКГ и УЗИ, флюорография. Каждый пациент получает на руки подробное медицинское заключение.

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