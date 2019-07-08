Петербургские спортсмены стали призерами Универсиады
• 17:27 • 8 июля 2019
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Петербургские спортсмены показали отличные результаты на соревнованиях
Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
В Неаполе продолжается XXX Всемирная летняя универсиада. Петербургские спортсмены в минувшие выходные завоевали ряд наград.
Пловец Кирилл Пригода стал победителем на дистанции 200 метров брассом. Он же завоевал серебряную награду на дистанции 100 метров. Антон Никитин взял бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем.
Еще несколько наград петербуржцы завоевали в спортивной гимнастике. Серебро в опорном прыжке взяла Лилия Ахаимова, а Татьяна Набиева — в упражнении на брусьях, сообщает издание «Невские новости».
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