«Я не осмелилась, Сережке отдала»: Пугачева подарила песню Шнурову
• 17:43 • 8 июля 2019
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Певица добавила, что текст для песни написала популярная поэтесса Сола Монова
Фото: Аккаунт Аллы Пугачевой в Instagram (https://www.instagram.com/alla_orfey/?hl=ru)
Певица Алла Пугачева подарила одну из своих песен Сергею Шнурову. Об этом стало известно во время визита Примадонны к Лайме Вайкуле в Юрмалу.
Обе певицы провели прямой эфир на своих страницах в Instagram. Во время эфира Вайкуле поинтересовалась у Пугачевой про «смешную песню про мужиков».
— Подарила Шнуру. Я не осмелилась, Сережке отдала. У них получится гениально, — поделилась Примадонна.
Певица добавила, что текст для песни написала популярная поэтесса Сола Монова. У композиции имеются два рабочих названия — одно из них «Измерительный прибор». Премьера ожидается в конце этого года.
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