Как чемпионка Европы по синхронному плаванию Татьяна Гайдай проводит лето

Лето Тани Гайдай пахнет сладкими абрикосами и соленым морем. Совсем скоро она поедет с родителями и младшей сестрой в Ялту — семейная традиция и месяц законного отдыха. Никаких тренировок, только пляжный волейбол и заплывы вдоль побережья. В июле Таня может позволить себе немного расслабиться. Тем более что и поступление в вуз уже позади. Таня пошла в Российский государственный университет физической культуры на кафедру синхронного плавания. Титулованного мастера спорта международного класса взяли без экзаменов.

— С нашими тренировками трудно совмещать обучение в других вузах, поэтому я и выбрала этот, — говорит Таня. — Поступила на заочное отделение, буду дистанционно получать специальность тренера.

Весь год, кроме июля, синхронистка живет по строгому плотному расписанию. Подъем каждый день — не позже семи утра. Тренировки — с восьми утра и до самого вечера.

С таким графиком Таня в школе практически не появлялась. Занималась дома с репетиторами, готовилась к ЕГЭ по биологии вместе с мамой, она у нее учитель биологии и географии.

Кстати, на свой школьный выпускной Таня так и не попала: была на соревнованиях в Праге. Привезла оттуда сразу три золотые медали: одну за групповое выступление и две — за соло. В произвольной программе девушка покорила судей своим техничным и артистичным исполнением номера под музыку из балета Чайковского «Спящая красавица».

— В Праге нам вручили одни из самых красивых медалей среди тех, что у меня есть, — из богемского стекла, — рассказала Татьяна. — А еще в прошлом году в Будапеште были необычные медали — из белого фарфора с золотыми вставками.

Сколько всего у спортсменки наград — вопрос сложный даже для самой Тани. Она их, честно, никогда не считала. Но самые дорогие для нее медали лежат на особой полке в прихожей.

Напоминают о победах, о том самом головокружительном счастье, о городах и странах, в которых Таня побывала, но, увы, не успела увидеть. Таня признается: спортсмену часто приходится выбирать и чем-то жертвовать.

— На соревнованиях свободного времени практически нет, поэтому, например, в Будапеште мы хоть жили на берегу Дуная, но так и не прокатились на кораблике по реке, — сожалеет девушка. — Вот и в этом году мы были в одном из самых сказочных городов Европы, но толком так и не увидели его: быстренько пробежали по центру — и все.

Фрагменты выступления Татьяны Гайдай Фото: Личный архив

Однажды она обязательно вернется в Прагу, не спеша прогуляется по старым улочкам красивого города, побродит по замкам, пройдет по Карлову мосту и загадает самое сокровенное желание. Как и любой спортсмен, конечно же, Таня мечтает стать олимпийской чемпионкой. Но для этого ей еще предстоит проделать большую работу.

— Ближайшая Олимпиада в Токио в 2020 году, но я на нее уже точно не попаду, — реально оценивает свои шансы Гайдай. — Я только завершила работу в юниорах, а чтобы попасть на Олимпийские игры, нужно как минимум четыре года отработать в старшей сборной: влиться в коллектив, показать себя.

Пока Таня продолжит тренироваться в «Труде», школе олимпийского резерва по синхронному плаванию. Будет участвовать в соревнованиях и готовиться к одному из самых главных испытаний в своей жизни — отбору в сборную России по синхронному плаванию. Его проводит сама главный тренер команды Татьяна Покровская. Попасть к ней — больше, чем мечта.

Даже разговор об этом вызывает у девушки легкое волнение. Но годы тренировок научили ее справляться с эмоциями, верить в себя и в самый ответственный момент выкладываться по максимуму.

— Главное — слушать, что говорит тебе тренер, постоянно работать над собой и не сравнивать себя с другими, — раскрыла свой секрет успеха Татьяна Гайдай.

То, что она посвятит себя синхронному плаванию, Таня поняла в пятом классе. А ведь когда она только пошла в школу и родители за руку отвели ее в бассейн, будущая чемпионка толком и плавать-то не умела. Сегодня Гайдай спокойно задерживает дыхание на 3 минуты 15 секунд, проплывает под водой 75 метров, выполняет невероятно сложные фигуры и не мыслит свою жизнь без синхронного плавания. Любовь к одному из самых красивых видов спорта ей передали ее тренеры. А когда-нибудь она вот так же вдохновит кого-то из своих учениц.

Впрочем, тренер — это только первое высшее образование, которое планирует получить Таня. В будущем она собирается осилить и второе. Возможно, будет переводчиком: у нее с первого класса любовь к английскому языку. Или, может быть, освоит какую-то творческую специальность.

— Я всегда хотела научиться рисовать, — призналась Таня. — У меня сестра окончила художественную школу, может, она и меня научит.

Творческая душа Татьяны лежит к пейзажным красотам. И этим летом в Ялте она уже попробует нарисовать невероятные морские закаты.

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