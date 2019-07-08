Движение на участке улицы Удальцова ограничили по 20 декабря
• 18:21 • 8 июля 2019
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Ограничения введены в круглосуточном режиме
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
В связи с проведением запланированных работ по строительству Большой кольцевой линии столичного метрополитена до 20 декабря было ограничено движение на участке улицы Удальцова. Соответствующую информацию предоставили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Уточняется, что временные меры действуют по одной полосе на участке от дома 10 до дома 12 по улице Удальцова. Ограничения введены в круглосуточном режиме с 1 июля по 20 декабря.
Также ранее сообщалось о том, что до 10 июля будет ограничено движение на нескольких участках Ленинградского шоссе в связи с ремонтом водопровода.
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