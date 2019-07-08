Площадка аттракционов парка «Сокольники» будет закрыта с 10 по 30 июля
• 18:45 • 8 июля 2019
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Временные меры будут приняты для обеспечения безопасности посетителей парка на время строительства метро
Фото: Агентство Москва/Мобильный репортер
В связи с работами по строительству метро площадка аттракционов «Планета Сокольники», расположенная на территории парка «Сокольники», будет закрыта с 10 пол 30 июля и с 4 по 15 августа текущего года. Об этом проинформировали на официальной странице парка в сети Facebook.
— В периоды с 10 по 30 июля, а также с 4 по 15 августа 2019 года площадка аттракционов «Планета Сокольники» будет закрыта, — указано в сообщении.
Уточняется, что данные меры будут приняты для обеспечения безопасности посетителей парка на время строительства перегонных тоннелей и щитовой проходки между станциями «Нижняя Масловка» и «Стромынка».
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