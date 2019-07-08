Политолог: «Решение отменить телемост говорит о том, что Украина не относится к Европе»

7 июля российский ведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» сообщил о планах каналов «Россия 1» и NewsOne провести телемост под названием «Надо поговорить». В мероприятии должны были принимать участие граждане обеих стран. Однако, эфир вряд ли состоится. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «Покушение на совершение госизмены» в отношении украинского телеканала NewsOne, который в итоге отменил телемост.

По мнению генерального директора Института внешнеполитических исследований и инициатив, члена Общественной палаты РФ Вероники Крашенинниковой, что телемост пошел бы на пользу обеим сторонам.

— Украинские журналисты и так постоянно присутствуют на российских телеканалах. Но идея телемоста могла бы дать возможность установить более широкий диалог. Видимо, кто-то в Киеве этого опасается, и перекрывает такие возможности, — подчеркнула Вероника Крашенинникова.

Решение отменить телемост говорит о том, «что по всем основным параметрам демократии и свободы слова Украина не относится к Европе, как бы ей того ни хотелось», заявила член Общественной палаты РФ.

— Правящим кругам удобно ссылаться на националистов и радикалов, которые не хотят ни переговоров, ни диалога. Отмена телемоста стала очередным успехом этой части украинского истеблишмента и общества. Надо использовать все возможности для диалога, которые у нас имеются. Каждая крупица из таких разговоров нужна для урегулирования конфликта. Общение лицом к лицу после пяти лет его отсутствия нам была бы полезна, — резюмировала собеседник «ВМ».

Читайте также: «Ищет повод отказаться от встречи с Путиным»: эксперт прокомментировал видеообращение Зеленского