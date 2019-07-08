«Невозможно сравнивать»: Минздрав ответил на слова РПЦ о межполовых различиях
Внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова протоиерея РПЦ Димитрия Смирнова о том, что женщины глупее мужчин. Он считает, что невозможно выявить умнее или глупее женщины, так как они отличаются от мужчин по многим параметрам.
— У них другая психология. Это некие такие инопланетяне. Мужчины и женщины различаются генетически, биохимически, психологически. Просто другие люди, другие задачи у них в жизни. Поэтому говорить, умнее они или глупее, невозможно совершенно. Невозможно сравнивать, — сказал психиатр-нарколог.
По его мнению, в бытовых вопросах женщины более приспособлены, а в решении прорывных и творческих задач они уступают мужчинам, сообщает RNS.
Напомним, ранее стало известно, что глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что большая часть мужчин превосходят женщин умом.
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