Москва заняла первое место по площади парков среди мировых мегаполисов
Столица заняла лидирующее место по количеству парков на душу населения среди 11 крупнейших мировых городов. Соответствующие данные были получены по результатам исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).
В тройку лидеров, помимо столицы, вошли также Гонконг и Берлин. В исследовании участвовали также такие города, как Нью-Йорк, Лондон, Сингапур и Сеул.
— Москва занимает первое место по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения среди всех городов. При этом около 90% населения имеют доступ к таким территориям в шаговой доступности, — указано в тексте исследования.
Кроме того, столица вошла в пятерку городов по количеству культурно-досуговых объектов на душу населения. Лидером в этом направлении оказались Берлин, Токио и Лондон, передает агентство ТАСС.
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