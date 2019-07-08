Опрос о системе ритуального обслуживания организуют для москвичей
• 21:28 • 8 июля 2019
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Целью опроса является выяснение мнения москвичей о мерах, принимаемых столичными властями по развитию сферы ритуальных услуг
Фото: Елена Горбачева, "Вечерняя Москва"
Столичная мэрия объявила тендер на организацию социологического опроса, целью которого является выявление мнения москвичей о системе ритуального обслуживания в городе. Согласно данным документации, открытый конкурс был объявлен 26 июня.
Целью опроса является выяснение мнения москвичей о мерах, принимаемых столичными властями по развитию сферы ритуальных услуг, а также анализ основных проблем и поиск путей их решения.
Мониторинг общественного мнения должен быть проведен в течение 60 дней. По его результатам будет подготовлен аналитический отчет, содержащий сформированные по его итогам презентационные материалы с выводами, передает агентство «Интерфакс».
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