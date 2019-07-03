ГОСТ по организации похорон впервые ввели в России

В России впервые ввели ГОСТ по оказанию услуг организации похорон. Он вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

В соответствующем документе уточняется, что вышеуказанные услуги могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. При этом необходимо иметь среднее профессиональное образование, а также пройти программу переподготовки в области оказания похоронных услуг. Опыт работы у организатора в данной сфере должен быть не менее двух лет.

Оформить заказ можно как по телефону или при личном разговоре, так и через мессенджеры и социальные сети.

В тексте ГОСТа отмечается, что пункты приема заказов не должны размещаться в медицинских организациях, включая морги, без официального разрешения.

Также прописаны требования по выполнению услуги: организатор похорон обязан оперативно прибыть к заказчику, выразить соболезнования и сказать слова поддержки. Далее специалист должен сопровождать клиента на всех этапах подготовки похорон. Ожидается, что он знает, какие документы, атрибуты, обряды и прочее нужно оформлять при подготовке к погребению. Об особенностях данных процессов и пунктов он должен уведомить заказчика.

Помимо прочего, организатору следует выяснить, сколько участников смогут прийти на церемонию. Ему также надлежит согласовать с заказчиком способ погребения, текст на лентах для венков и программу музыкального сопровождения похорон.

Все выполняемые услуги должны быть указаны в договоре. При этом организатор должен иметь при себе устройство мобильного эквайринга, с помощью которого заказчик сможет оплатить услуги банковской картой.

В том случае, если процедура оплачивается наличными средствами, клиенту должен быть предоставлен чек. Об этом пишет RT.

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