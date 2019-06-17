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Звезды

Источник опроверг покупку Пугачевой участка на столичном кладбище

Ирина Игнатенко
• 18:49 • 17 июня 2019
В апреле Алла Пугачева отметила 70-летие 
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В апреле Алла Пугачева отметила 70-летие 
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачева не покупала участок на Кузьминском кладбище в столице. В этом месте находится семейно-родовое захоронение, где похоронены ее родители и брат. Певица также может получить здесь место после смерти, сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник. 

После выхода на экраны программы «Звезды сошлись» появились слухи о том, что знаменитая певица заранее купила себе место на кладбище. 

Гостем программы также стал скульптор, который рассказал, как бы мог выглядеть семейный склеп звезды. По его мнению, его следует украсить гербом или вензелем.

Певица отмечала, что хотела бы, чтобы ее похоронили рядом с братом Евгением. 

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