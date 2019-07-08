Верующие молятся святителю Луке о благополучии своих детей

Корреспондент «Вечерней Москвы» тоже отправилась в Останкино, чтобы узнать, о чем москвичи просят святого Луку.

В последний раз ковчег привозили в Москву в мае 2018 го да. Тогда паломничество к нему успели совершить 150 тысяч человек.

Сейчас километровых очередей, какие иногда можно наблюдать во время пребывания святых мощей в столице, на подходе к храму не видно, но люди ни на минуту не перестают сменять здесь друг друга. Приходят сами, с маленькими детьми и пожилыми родителями, прибывают на общественном транспорте и на такси.

Молодая домохозяйка Дарья Кузнецова приехала поклониться мощам из подмосковной Лобни.

— Я часто обращаюсь к Луке и прошу его о помощи, чтобы дал здоровья моему больному ребенку, — рассказала она корреспонденту «ВМ». — И очень надеюсь, что он поможет. Читала его житие, восхищена им как человеком и как хирургом, его работой, жизнью, силой духа.

Многие просят здравия и для еще не родившихся детей: среди паломников немало девушек в положении.

— Я очень хочу, чтобы все у нас прошло хорошо, — поделилась москвичка Елена. — Чтобы малыш родился без проблем и был здоров. Точно никогда не знаешь, будут ли услышаны твои молитвы, но для моего душевного спокойствия это очень важно. А значит, уже не может плохо отразиться ни на мне, ни на ребенке. Это я и считаю чудодейственной силой надежды.

Есть среди прихожан не только те, кто еще только мечтает об исцелении, но и те, кто уверен, что Лука уже совершил для них невероятное.

— Когда мы услышали от знакомых, что в храм привезли мощи святителя Луки, сразу решили приехать и поклониться им, — говорит Светлана, прибывшая с родственницами из Южного Медведкова. — Для меня это очень значимо, потому что Лука помог мне во время операции в прошлом году. Я молилась ему, и все прошло благополучно. Теперь наша семья почитает этого святого.

Как рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в храме, подобные свидетельства от жителей Первопрестольной, которые сообщают о чудесном исцелении после молитв Луке и поклонения его мощам, собирает сейчас в отдельную книгу игуменья симферопольского монастыря, из которого доставили эту уникальную святыню.

Ковчег с мощами святого Луки будет находиться в храме Живоначальной Троицы в Останкино до 15 июля. После этого его снова отправят в Симферополь.

Доступ к святыне открыт ежедневно с 7:00 до 21:00. Когда она прибудет в Москву в очередной раз, пока неизвестно. Вполне возможно, что в следующем году этого не произойдет, подчеркнули служители храма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иеродьякон Ювеналий Лапшин, помощник настоятеля храма Живоначальной Троицы:

— Первые чудесные исцеления святитель Лука совершал при жизни. В военное время он создал труд по гнойной хирургии, за который получил премию Сталина. Монография святителя стала настольной книгой врачей. До эпохи антибиотиков, когда не было другой возможности бороться с гноем, кроме хирургической, любой молодой хирург, имея эту книгу, мог осуществлять операции. И даже уже на старости лет, будучи при священническом сане, проводил операции на глазах. Хотя один глаз его не видел, а другой видел едва-едва. И все операции проходили успешно. Это не могло не удивлять советских врачей.

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