Москва заняла третье место по сетевому доступу
Всего в российской столице действует 7,3 тысячи точек Wi-Fi. Большее их количество только в корейском Сеуле — 8,7 тысячи, и в Сингапуре — 20 тысяч.
К слову, отличилась и московская система видеонаблюдения. В городе установлено 168 тысяч камер. Опередить Москву смогли только Лондон, Пекин и Шанхай, в которых действует 500, 430 и 200 тысяч камер соответственно.
Стоит добавить, что вчера Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила, что ведомство увеличило количество проверок точек Wi-Fi в полтора раза.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Головин, начальник отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий города Москвы:
— Система распознавания лиц проверялась на 17 массовых мероприятиях: за два года полиция задержала таким образом более 150 человек. Кстати, к концу 2019-го система видеонаблюдения только в Троицком и Новомосковском административных округах увеличится почти вдвое. Планируется установить и подключить более 1200 камер на дворовых территориях, около 600 — в подъездах и более 200 — в местах массового скопления людей.
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