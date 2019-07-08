Водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц Москвы
Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы предупреждает участников дорожного движения о предстоящем ограничении движения на ряде столичных улиц.
В связи с проведением инженерных работ в центре Москвы с 11 июля по 1 августа закроют по одной полосе на пересечении улицы Еланского и 2-го переулка Тружеников, а также в переулке Хользунова. В период с 1 по 24 октября закроют для транспорта участок Большой Пироговской улицы. Наконец, дважды — с 1 по 25 августа и с 10 по 25 сентября — предстоит ограничение движения на Зубковской улице.
Помимо этого будет ограничено движение на Лермонтовской улице до 31 августа из-за инженерных работ.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением запланированных работ по строительству Большой кольцевой линии столичного метрополитена до 20 декабря было ограничено движение на участке улицы Удальцова.
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