Московские ученые представили инновационный метод диагностики рака
Ученые из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук, Института химии сверхчистых материалов имени Г.Г. Девятых Российской академии наук и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова совместно с зарубежными коллегами разработали новаторский метод диагностики онкологических заболеваний.
В основе метода — применение наночастиц кремния, покрытых особыми полимерами. Циркулируя в кровотоке, такие частицы накапливаются в опухолевых образованиях. Затем ученые оптически обнаруживают места скоплений наночастиц.
Как отмечают авторы новой методики, она поспособствует разработке новых неинвазивных методов лечения рака, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что астрофизики из Великобритании изобрели новый способ лечения рака.
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