Андрей Малахов обратился к президенту Украины из-за отмены телемоста
Российский телеведущий Андрей Малахов опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с отменой телемоста между Киевом и Москвой.
В опубликованном в Instagram видео Малахов, который должен был провести телемост, заявил, что его целью было «показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой».
Однако вместо «улыбок и счастья» все закончилось «угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», отметил Малахов. В связи с этим он попросил Зеленского как гаранта украинской конституции обеспечить безопасность журналистов.
Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с телеканалом «Россия 1» при участии жителей обеих стран, поскольку сотрудникам канала начали поступать угрозы после объявления о начале подготовки к марафону.
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