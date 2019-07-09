«Она меня ест»: одежда Киркорова пришлась по вкусу лошади
На днях Российский певец Филипп Киркоров принял участие в модном показе итальянского бренда. К сожалению, все прошло не совсем гладко и артиста покусала настоящая лошадь. Инцидент был зафиксирован на видео, которое тут же начало набирать популярность в интернете.
Стало известно, что животное участвовало в шоу и находилось на сцене вместе с Киркоровым, чья рубашка явно заинтересовала лошадь.
Когда организаторы мероприятия решили сделать совместное фото, конь принялся жевать рукав футболки артиста.
Киркоров сначала испугался неожиданного развития событий, но потом посмеялся над происходящим.
— Она меня ест! Кусает и кушает, — засмеялся Киркоров.
Сообщается, что с певцом все в порядке, а одежда, несмотря на неожиданные манипуляции, осталась цела.
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