Пассажиров метро начали предупреждать о переходах на МЦД
Пассажиров столичного метрополитена начали предупреждать, что на той или иной станции они смогут перейти на платформу Московского центрального диаметра.
Объявления включили в поездах на Филевской, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях городской подземки.
Сообщения звучат во время остановок. Например, на станции «Фили» пассажиры слышат следующее: «Станция «Фили». Выход к железнодорожной платформе Фили. Скоро здесь будет пересадка на первый диаметр».
Система аудирования, как передает официальный сайт мэра Москвы, работает в метро, поездах «Ласточка» и составах «Иволга», которые и будут курсировать по МЦД.
- До конца июля такие объявления зазвучат на всех станциях метро и МЦК, с которых можно будет пересесть на МЦД. Таким образом пассажиры заранее узнают о том, что в городе скоро заработает новый вид общественного транспорта, - заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Напомним, что первые диаметры планируют запустить до конца 2019 года.
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