Ветеринары назвали продукты, которые могут убить голубей
Столичные ветеринары предупредили горожан, что черный хлеб, мясо, рыба и сладости являются крайне опасными для голубей. Специалисты порекомендовали не кормить пернатых указанными продуктами.
По словам ветеринаров, питание голубей должно быть сбалансированным. Им можно давать зерновые культуры, влажный корм.
Однако черный хлеб, мясо, рыба и сладости являются для этих птиц запретным плодом.
— Эти продукты могут вызвать брожение в желудке птицы, приводя к нарушению обмена веществ. Желудок голубей приспособлен только к перевариванию растительной пищи, а скармливание таких продуктов может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и даже гибели птицы, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение от пресс-службы столичного комитета ветеринарии.
Кроме того, отмечаются правила ухода за голубями в зимний период. В холодное время года им нужно давать теплую пищу и обеспечивать вентиляцию.
Читайте также: «Не меньше проблем, чем чайки и собаки»: мэр Магадана высказался о голубях