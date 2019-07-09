Дождь с грозой пройдет на территории Москвы 9 июля
• 09:31 • 9 июля 2019
Поделиться:
0
doc76555k89fqd17g9e02jc
Местами в Москве дожди будут проходить вечером
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что 9 июля в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. В целом погода будет ясной с прояснениями.
По словам Синенкова, температура воздуха в столице прогреется до 23 градусов тепла.
— Сегодня мы ожидаем в столице и в Подмосковье облачную с прояснениями погоду. Вечером местами пройдут кратковременные дожди, — приводит слова ведущего специалиста «Фобос» РИА Новости.
Он отметил, что в области температура воздуха будет достигать от 18 до 23 градусов тепла.
Как сообщает метеоролог, ветер будет юго-западный, западный, его скорость составит 3–8 метров в секунду.
Читайте также: Росгидромет представит систему метеобезопасности для городов-миллионников
10:069 июля 2019
09:559 июля 2019
09:319 июля 2019
08:589 июля 2019
08:529 июля 2019
08:229 июля 2019
07:559 июля 2019
07:479 июля 2019
07:269 июля 2019
06:539 июля 2019
06:299 июля 2019
06:129 июля 2019
05:539 июля 2019
05:349 июля 2019
05:169 июля 2019
04:559 июля 2019
04:359 июля 2019
03:219 июля 2019
01:489 июля 2019
00:549 июля 2019
00:379 июля 2019
00:199 июля 2019
23:568 июля 2019
22:408 июля 2019
21:288 июля 2019
20:558 июля 2019
20:188 июля 2019
20:068 июля 2019
19:198 июля 2019
19:158 июля 2019
19:078 июля 2019
18:598 июля 2019
18:218 июля 2019
18:198 июля 2019
18:158 июля 2019
18:028 июля 2019
17:498 июля 2019
17:498 июля 2019
17:438 июля 2019
17:338 июля 2019
17:288 июля 2019
16:438 июля 2019
16:228 июля 2019
16:048 июля 2019
15:368 июля 2019
15:318 июля 2019
14:478 июля 2019
14:468 июля 2019
14:388 июля 2019
14:218 июля 2019
14:068 июля 2019
13:508 июля 2019
13:508 июля 2019
12:358 июля 2019