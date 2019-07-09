Развод конных и пеших караулов Президентского полка отменили на 13 июля
• 10:18 • 9 июля 2019
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Напомним, что церемония разведения двух видов караулов проводится по субботам в 12:00 с апреля по октябрь
Фото: Ирина Хлебникова "Вечерняя Москва"
Развод пеших и конных караулов Президентского полка традиционно проводится на Соборной площади. Однако на 13 июля церемонию отменили. Это связано с проведением в Президентском полку церемонии приведения к Военной присяге военнослужащих нового призыва.
Данную информацию со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны Российской Федерации передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что церемония разведения двух видов караулов проводится по субботам в 12:00 с апреля по октябрь.
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