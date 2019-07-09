Танки на старте: лучшие экипажи готовятся к военной «Олимпиаде»

На учебной базе гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) начались занятия с танковыми и мотострелковыми подразделениями в рамках подготовки к самым популярным и зрелищным соревнованиям АрМИ-2019 «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон».

В прошлом году на «Танковом биатлоне» наши танкисты заняли первое место. Российская команда финишировала в финальном заезде на трассе в Алабино с рекордным результатом 1 час 29 минут 55 секунд. Триумф сборной российских Вооруженных сил принес экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана.

В 2018-м наши танкисты выиграли в «Танковом биатлоне» шестой раз подряд. Не намерены они уступать лидерство и в 2019-м. По итогам всеармейского этапа конкурсов «Танковый биатлон» по полевой выучке среди танковых подразделений на танках Т-72Б3 победила сборная танковых экипажей ЮВО, второе место разделили команды из Восточного военного округа и Казанского высшего командного танкового училища, бронзу взяли танкисты Центрального военного округа. Они и представят нашу страну на международном этапе конкурса.

В соревновании «Суворовский натиск», включающем в себя состязания экипажей боевых машин пехоты и мотострелковых взводов, победу одержала команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, серебро завоевал ЮВО, а бронзу — Восточный военный округ.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, сейчас в ходе завершающих подготовительных занятий по огневой подготовке экипажи выполняют упражнения боевых стрельб с применением комплекса вооружения БМП и танков Т-72Б3. Личный состав отрабатывает поражение бронетехники условного противника, имитируемой появляющимися и движущимися мишенями, расположенными на дистанциях от 300 до 2200 метров. На трассе механики — водители танков преодолевают сложные препятствия — змейку, скоростной участок, эскарп, косогор, колейный мост, противотанковый ров с проходом.

Всего в подготовке к конкурсу «Танковый биатлон» участвуют свыше 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной техники.

Читайте также: Летний призыв: 32 лучших выпускника столицы отправились в научные роты