Пятиклассник из Красноярска получил собаку в подарок от Путина
Ученик пятого класса одной из школ Красноярска Арсений Федоров получил в подарок от Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Собаку ребенку вручила министр образования края Светлана Маковская.
Арсению 12 лет. В начале 2019 года мальчик написал письмо президенту России. В послании ребенок отметил, что верит в чудеса. Кроме того, как написал Арсений, он хочет иметь доброго друга.
— Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок — щенка золотистого ретривера, — передает РИА Новости сообщение от министерства образования Красноярского края.
Добавим, что Арсений обучается по адаптированной программе в сопровождении тьютора в красноярской школе.
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