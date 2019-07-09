Риелторы посоветовали владельцам жилья в Москве снизить цены на аренду
Риелторы одного из столичных агентств заявили, что увеличение стоимости найма жилья может спровоцировать рецессию на арендном рынке. Они призвали хозяев квартир умерить свои аппетиты и снизить стоимость аренды.
Собственники квартир в Москве стремятся компенсировать падение доходности арендного бизнеса, произошедшее в последние годы. Поэтому они и поднимают цены за съем, однако арендаторы не готовы платить по возросшим тарифам.
— В случае попыток взвинтить стоимость аренды жилья часть собственников рискует остаться без квартирантов — люди будут снимать только самое низкобюджетное, многие готовы поступиться комфортом, — передает «Лента.ру» сообщение из материалов риелторов.
Ранее эксперты отмечали, что собственники жилья в столице слишком заблуждаются относительно своих прав и обязанностей при сдаче квартиры в аренду.
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