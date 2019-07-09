Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком
Ходить босиком по улице может быть опасно. С таким заявлением 9 июля выступил главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
По его словам, барефутинг (ходьба босиком — прим. «ВМ») может привести к серьезным травмам, ожогам от раскаленного асфальта и инфекциям, сообщает агентство «Москва».
— В людском потоке вам элементарно может кто-то наступить на ногу, не защищенную обувью, — отметил Тяжельников.
Особенно опасно ходить босиком людям, больным диабетом. Специалист Депздрава пояснил, что раны, возникающие у таких больных на нижних конечностях, очень сложно залечиваются.
— Отдельная тема — это опасность заразиться инфекцией, ведь улицы никто не дезинфицирует, — добавил он.
А еще во время дождя на дороги могут попасть сточные воды, которые тоже могут принести инфекцию.
Андрей Тяжельников предположил, что желание ходить босиком вызвано каким-то модным течением. Он подчеркнул, что этот тренд опасен для здоровья людей.
Между тем ходить босиком по чистой траве или морскому песку даже полезно, считает эксперт. Так, по словам Тяжельникова, тренируются мышцы ступней, происходит стимуляция нервных окончаний и сосудов.
— Это хорошо для укрепления общего здоровья, — пояснил он.
Правда, врач предостерег горожан от таких босоногих передвижений по участкам травы, где могут водиться змеи.
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