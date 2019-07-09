Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 9 июля
• 11:23 • 9 июля 2019
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В сообщении синоптиков говорится, что на территории города и области в указанный день ожидается гроза и ветер
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Специалисты Гидрометцентра Российской Федерации объявили «желтый» уровень погодной опасности на 9 июля в Москве и регионе.
В сообщении синоптиков говорится, что на территории города и области в указанный день ожидается гроза и ветер.
Данную информацию передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице на 9 июля. По его словам, стрелки термометров будут показывать от 17 до 20 градусов, а концу текущей недели — от 16 до 19, местами ожидается гроза и кратковременный дождь.
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