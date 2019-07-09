Нотариусы в РФ смогут дистанционно удостоверять сделки
Государственная дума рассмотрит законопроект об электронном нотариате, который даст возможность нотариусам дистанционно удостоверять сделки и проводить другие операции. Для этого планируется создать единую информационную систему нотариата, сообщает "Российская газета".
Нововведение облегчит оформление нотариальных сделок— человеку не нужно будет лично встречаться с нотариусом, чтобы решить многие вопросы.
Как отметил эксперт нотариального рынка Глеб Акимов, внедрение информационных технологий в нотариальную деятельность - общемировой тренд последних лет. Но перед принятием законопроекта необходимо предусмотреть все риски - например, появления поддельных документов и электронных подписей.
По мнению эксперта, первый вопрос, который необходимо решить — это создание системы электронного документооборота в нотариальной сфере. Свободный доступ к информации должны иметь правоохранители, Росреестр и нотариусы.
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