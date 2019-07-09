Сооружение ограждающих конструкций вестибюля станции «Стромынка» завершили
Сотрудники акционерного общества «Мосметрострой» завершили сооружение ограждающих конструкций вестибюля станции «Стромынка» Большой кольцевой линии столичной подземки.
Работы велись по методу буросекущихся свай диаметром в метр. В общей сложности специалисты выполнили 392 сваи. Их поместили на глубину от 34 до 36 метров.
Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков заявил, что устройство джет-свай в два ряда планируют завершить до середины июля. По его словам, после этого начнется разработка грунта и крепление котлована.
Сотрудники пресс-службы акционерного общества сообщили, что подземный вестибюль «Стромынки» будет находится возле платформы «Сокольники» прямо Сокольнической площадью.
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