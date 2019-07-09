Сергей Левкин: 26 соцобъектов ввели в эксплуатацию в этом году

Более 25 объектов социальной инфраструктуры ввели в эксплуатацию в этом году. Об этом 9 июля сообщили в Департаменте градостроительной политики Москвы.

По словам главы департамента Сергея Левкина, в общей сложности были сданы 26 объектов.

— Их общая площадь составила почти 145 тысяч квадратных метров, — отметил он. — Всего с начала года в городе построены девять детских садов, пять школ и блоков начальных классов, два лечебно-оздоровительных объекта, пять объектов спорта, один досуговый объект и четыре культурных объекта.

Левкин добавил, что в общей сложности в Москве за первые полгода введено в строй 211 различных объектов недвижимости. Их общая площадь составила 5 миллионов 502 тысячи квадратных метров, включая жилье.

По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос. Тогда столичные строители сдали 2 миллиона 241 тысячу квадратных метров недвижимости.

— Всего в 2019 году запланировано ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, — сказал Сергей Левкин.

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